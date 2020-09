Tennis-Grand-Slam-Turnier Kerber vor French Open: "Viel Zeit bleibt nicht"

"Mit zwei Grand-Slam-Turnieren in nur wenigen Wochen ist die Saison nach dem Neustart kurz und intensiv. Es bleibt daher nur wenig Zeit, sich auf Sand vorzubereiten", sagte die beste deutsche Tennisspielerin der Deutschen Presse-Agentur. Bei den US Open in New York war die 32 Jahre alte Kielerin im Achtelfinale ausgeschieden, beim Sandplatz-Turnier in Rom zuletzt bereits in der ersten Runde.