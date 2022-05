Tennis-Grand-Slam-Turnier Drittrunden-Aus für Kerber bei French Open

Die Turniertage in Straßburg, wo Kerber in der vergangenen Woche ihren ersten Titel in diesem Jahr gewonnen und ihre sportliche Durststrecke beendet hatte, hatten deutliche Spuren hinterlassen. Sasnowitsch, selbst nicht in Topverfassung, nutzte das und diktierte mit ihrer aggressiveren Spielweise das Geschehen. Nach 36 Minuten holte sich die Belarussin den ersten Satz.