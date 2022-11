Tennis Erster Masters-Titel: Auch Djokovic von Rune gestoppt

Auch der serbische Topstar Novak Djokovic hat Tennis-Aufsteiger Holger Rune nicht stoppen können und seinen siebten Masters-Titel in Paris verpasst. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger musste sich am Sonntag in einem spannenden Endspiel dem erst 19 Jahre alten Dänen 6:3, 3:6, 5:7 geschlagen geben.