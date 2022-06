Tennis "Entsetzlich": Weggefährten vermissen Becker in Wimbledon

Boris Becker wird in Wimbledon vermisst

Auf die reale Version müssen die Tennisfans im All England Lawn Tennis Club dieses Jahr verzichten. Huntercombe-Gefängnis statt sportliches Wohnzimmer: 70 Kilometer westlich des Londoner Stadtteils sitzt Becker in Nuffield seine Haftstrafe wegen Insolvenzvergehen ab und wird von Wegbegleitern am Ort seiner größten Triumphe schmerzlich vermisst. "Boris fehlt natürlich, wenn Wimbledon stattfindet und er nicht dabei ist", sagt sein früherer Davis-Cup-Teamkollege Patrik Kühnen, der das am Montag beginnende Turnier als Sky-Experte begleitet.