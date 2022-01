Tennis Ein Sieg bis zur 21: Nadal erreicht Australian-Open-Finale

Doch Nadal nimmt diese von vielen als bedeutsamste angesehene Statistik nicht so wichtig. "Vor eineinhalb Monaten wusste ich nicht, of ich es schaffe, wieder auf die Tour zurückzukommen, weil wir das Problem nicht lösen konnten", sagte er, als er in einem T-Shirt mit Koala- und Tennisschläger-Aufdruck zur Pressekonferenz erschien: "Hier bin ich, und bin dankbar dafür. Das ist alles. Es ist ein Geschenk, einfach hier zu sein und Tennis zu spielen. Ich nehme die Sachen nun ein bisschen anders. Am Ende des Tages, ich bin ehrlich, ist es für mich wichtiger, wieder die Chance zu haben, Tennis zu spielen als den 21. zu gewinnen." Das mache ihn glücklicher.