Tennis DTB würde Boris Becker in Zukunft gerne wieder einbinden

Becker arbeitete bereits von 2017 bis 2020 als "Head of Men's Tennis" für den deutschen Verband, ehe er seinen Abschied mit Zeitnot begründete. "Ich kann mir vieles für Boris vorstellen: Head of Men’s Tennis, Repräsentant, Präsidium oder was auch immer. Salopp gesagt: Boris kann sich den Job aussuchen!", sagte Hordorff.