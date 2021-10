Tennis Davis Cup ohne Olympiasieger Zverev

In Innsbruck trifft das deutsche Team in der Vorrunde zunächst auf Serbien und Österreich. Die Gruppensieger sowie die zwei besten Zweiten ziehen ins Viertelfinale ein, das die Deutschen ebenfalls in Innsbruck bestreiten würden. Weitere Austragungsorte sind Turin und Madrid, wo auch das Halbfinale und Finale stattfindet. "Wir können in dieser Konstellation viel erreichen und sind in der Breite gut aufgestellt", sagte Kohlmann.