Tennis Davis Cup: Deutsches Team startet mit Otte und Struff

Doppel Pütz/Krawietz gesetzt

Im Doppel geht das bewährte Duo Tim Pütz und Kevin Krawietz an den Start, das auch schon bei der Qualifikation in Rio im März 2022 Deutschland mit einem Sieg in Richtung Zwischenrunde gebracht hatte. "Wir haben keinen Masterplan. Wir haben einfach viele enge Matches gewonnen, die auch anders hätten laufen können. Insgesamt machen wir unsere Sachen gut", sagte Krawietz.



Die Unbeschwertheit werden die Deutschen brauchen. Das lang ersehnte Comeback von Zverev in seiner Heimatstadt war mit großen Erwartungen herbeigesehnt worden. Dann plagten den 25-Jährigen Schmerzen im rechten Fuß und auf Anraten des Teamarztes sagte er seinen Einsatz ab. "Beim Davis Cup in meiner Heimatstadt Hamburg dabei zu sein, war mein großes Ziel, das mich während der letzten Wochen immer wieder motiviert hat", sagte Zverev zuletzt.



Der Fünfte der ATP-Weltrangliste hatte sich im Halbfinale der French Open unter anderem alle drei Außenbänder im rechten Sprunggelenk gerissen und wurde Anfang Juni in München operiert.