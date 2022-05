Tennis Keine Weltranglisten-Punkte beim Turnier in Wimbledon

Es sei ein fundamentaler Bestandteil der WTA, dass Spielerinnen nicht aufgrund ihrer Herkunft oder von Handlungen der Regierungen ihrer Länder bestraft werden dürften, schrieb die Damen-Organisation in ihrer Mitteilung. Außer dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon sind auch die Veranstaltungen im Vorfeld in Nottingham, Birmingham, und Eastbourne von dem Beschluss betroffen. Zwar sei der russische Angriff auf die Ukraine "auf das Schärfste zu verurteilen", dennoch verstoße die Entscheidung der Organisatoren in Wimbledon "fundamental" gegen die WTA-Prinzipien.