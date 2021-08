Tempo 30 in der Stadt Paris bremst die Autofahrer aus

Das neue Tempolimit ist allerdings nur eine von vielen Maßnahmen, um das Leben in der französischen Millionenmetropole erträglicher zu machen. Vorangetrieben wird etwa der Ausbau des Radwegenetzes. Über 50 Kilometer provisorischer Radwege, die während der Corona-Pandemie mit Betonblöcken von den Autospuren abgetrennt wurden, die sogenannten Coronapistes, werden im Moment in dauerhafte Radfahrstreifen umgewandelt. Gleichzeitig wird die Zahl der Parkplätze drastisch reduziert und Stellplätze für Fahrräder werden ausgebaut. In anderen Straßen oder an Plätzen müssen die Autos komplett den Fußgängern weichen, öffentliche Begegnungsflächen werden geschaffen, Bäume gepflanzt und Gartenflächen angelegt. Zudem wird bei schlechter Luft der Verkehr in Paris drastisch eingeschränkt, Schadstoff-Plaketten für Autos sind Pflicht. All das sind Puzzleteile eines im Jahr 2018 vorgelegten Planes, in dem die Bürgermeisterin den Parisern ein besseres Leben mit mehr Grün, 1000 Kilometern Radwegen und neue Straßenbahnlinien versprach.