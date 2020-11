Tempo 30 in Benningen Aufatmen für lärmgeplagte Anwohner

Benningen - Diejenigen unter den Benningern, die entlang der Ludwigsburger oder der Beihinger Straße wohnen, haben in diesem Jahr schon vor Weihnachten Grund zur Freude: Nach jahrelangem Kampf für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den beiden Hauptdurchgangsstraßen gilt dort nun nach einer Anordnung des Landratsamt als Unterer Verkehrsbehörde überwiegend Tempo 30. Bislang mussten Auto- und Lkw-Fahrer nur in der Ludwigsburger Straße zwischen Kelterkreuzung und Dengelberg den Fuß etwas vom Gas nehmen. Diese Strecke wurde nun verlängert: Tempo 30 gilt nun auch zwischen der Einmündung „In den Hofäckern“ und der Merkurstraße. In der Beihinger Straße muss man jetzt zwischen Kelterplatz und Sporthalle langsamer fahren.