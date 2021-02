Telekommunikation Vodafone-Funkturmsparte soll bald an die Börse kommen

An der Frankfurter Börse soll "ein bedeutender Minderheitsanteil" platziert werden, teilte das Unternehmen in London mit. Der Börsengang sei "ein wichtiger Meilenstein, mit dem die Basis für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens in der dynamischen Funkturmbranche geschaffen wird", erklärte der Chef der bisherigen Vodafone-Tochterfirma Vantage Towers, Vivek Badrinath.