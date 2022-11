Telekommunikation Qualcomm sieht rapiden Abfall der Smartphone-Nachfrage

Verzögerter Wechsel bei Apple

Am Rande der Zahlenvorlage lieferte Qualcomm einen deutlichen Hinweis darauf, dass Apple bei seinem Plan, in den iPhones zu 5G-Modems aus eigener Entwicklung zu wechseln, langsamer vorankommt als geplant. Bisher schätzte Qualcomm, nur noch rund ein Fünftel der iPhones des Modelljahres 2023 mit seinen Funk-Modems auszurüsten. Nun hieß es, es werde die klare Mehrheit der Geräte sein. Erst zum Jahr 2025 rechne man damit, kaum noch Modems an Apple zu liefern.