Telekommunikation Deutsche Telekom hebt Prognose an

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (Ebitda AL) solle in diesem Jahr nun rund 38 Milliarden Euro erreichen, nach bislang mindestens 37,2 Milliarden Euro, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Bonn mit. Es handelt sich bereits um die dritte Prognoseanhebung. "Unsere Geschäfte laufen noch besser als erwartet", sagte Telekom-Chef Tim Höttges.