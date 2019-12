Telefonie in Beilsteiner Teilorten Komplett-Ausfall tritt nicht ein

Häufig kritisiert wurde die generelle Internetverbindung in den Teilorten. 22 Haushalte meldeten zurück, dass seit der Umstellung die Qualität der Anrufe schlechter wurde – etwa durch Rauschen oder abgehackte Gespräche. In 15 Fällen wurden alternative Verträge mit anderen Anbietern abgeschlossen. Abgeschaltet wurde der Anschluss in drei Haushalten, die aber zuvor ein Alternativangebot von sich aus abgelehnt hatten. Die Mehrheit der Räte entschied sich dennoch dafür, eine Meldung an die Bundesnetzagentur weiterzugeben. Dem schloss sich auch Holl an: „Wir stellen den Status dar und überlassen der Agentur eine Reaktion.“ Eine Gewährleistung des Festnetztelefons bestehe ja dennoch, auch wenn etwa der fehlende Breitbandausbau wiederum eine Sache der Stadt sei. Hier läuft aktuell ein interkommunales Projekt.