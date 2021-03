Telefonbetrug im Landkreis Ludwigsburg Falsche Gewinnspiele und angebliche Polizisten

Niemals Bankdaten weitergeben

Die Ermittlungen zu den Tätern dauern noch an. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang aber erneut drauf hin, keinerlei Angebote oder Forderungen am Telefon einzugehen. Persönliche Daten oder Bankdaten sollten niemals am Telefon weitergegeben werden. Im Schadensfall sollte so schnell wie möglich Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Außerdem ist es ratsam, die betroffenen Kreditkarten und das Online-Banking sofort sperren zu lassen. Kam es zu einem Fernzugriff auf den Computer, sollte dieser auf Schadsoftware überprüft werden.