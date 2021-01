Telefonbetrüger im Landkreis Ludwigsburg aktiv Falsche Bankmitarbeiter, Rechtsanwälte und Beamte

So meldete sich etwa am Donnerstag ein angeblicher Finanzbeamter telefonisch bei mehreren Personen in Ludwigsburg. Er versuchte die Angerufenen im Gespräch zur Begleichung angeblich offener Forderungen des Amtes zu bewegen. Ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich zudem am Nachmittag bei einem älteren Herrn in Böblingen. Ihm erklärte der Betrüger, dass die Bank eine unberechtigte Abbuchung von dessen Konto nach Osteuropa festgestellt habe. Für eine Rückbuchung sollte der Senior seine Kontodaten durchgeben.