Konflikte Ostukraine: Deutschland und Russland fordern Deeskalation

Sein Besuch sollte den "Kampfgeist" der Soldaten stützen, wie das Präsidialbüro in Kiew erklärte. An der Front verteilte er Orden und andere Auszeichnungen. "Ich danke Ihnen dafür, dass sie die Ruhe für die Menschen bewahren und unser Land schützen", sagte der 43-Jährige. Auf Bildern war zu sehen, wie er in Schutzweste und mit Helm in einem Schützengraben ging und einen Unterstand besuchte.