Teilnahme an Al-Kuds-Marsch WDR stoppt vorerst Moderation von „Quarks“ durch Nemi El-Hassan

WDR verurteilt Al-Kuds-Märsche

Nemi El-Hassan habe den Sender in diesen Tagen über ihre Teilnahme an der Al-Kuds-Demonstration im Jahr 2014 und weiteren Demonstrationen informiert, erklärte der WDR. Dabei habe sie sich auch öffentlich davon distanziert. „Sie positioniert sich klar gegen Antisemitismus und gegen Hass und Gewalt jeglicher Art und bezeichnet die Teilnahme als Fehler“, heißt es in der Mitteilung des Senders. Nemi El-Hassan habe versichert, ihre Teilnahme an den infrage stehenden Demonstrationen in der Vergangenheit zu bereuen und sich davon komplett abgewendet zu haben. Der WDR dulde keinerlei Form von Antisemitismus und verurteile die Al-Kuds-Märsche sowie die dort vertretenen Positionen „auf das Schärfste“.