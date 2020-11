Nicht für alle Regierung spannt November-Rettungsschirm auf

"In dieser Krise geht es darum, solidarisch zusammenzustehen, damit wir weiter vergleichsweise gut durch die Pandemie kommen", sagte Scholz am Donnerstag. Altmaier verteidigte die Schließungen. Es seien harte Entscheidungen gewesen. Sie seien aber nötig, um die schnelle Ausbreitung des Virus zu stoppen. Es gehe darum, einen generellen Lockdown mit größeren Schäden zu verhindern. Die Regierung lasse Betroffene nicht alleine. Laut Altmaier sollen so schnell wie möglich Abschlagszahlungen erfolgen, möglichst bis Ende November 2020: