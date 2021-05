Teenager-Prinzessin aus Norwegen Prinzessin Ingrid Alexandra begeistert Adelsexperten

Oslo/Kopenhagen - In der Coronakrise können Monate vergehen, ohne dass man jemanden von Angesicht zu Angesicht sieht. Umso größer ist dann der Überraschungseffekt, wenn sich dieser Jemand in der Zwischenzeit ganz schön verändert hat. So muss es am Montag den Norwegern gegangen sein, als sich zum Nationalfeiertag endlich die königliche Familie wieder einmal öffentlich zeigte. Die norwegischen Medien stehen zumindest nicht mehr still vor lauter Begeisterung über den Auftritt der 17-jährigen Prinzessin Ingrid Alexandra.