Technoparade für 2023 geplant Dr. Motte wegen „Querdenker“-Symbol in der Kritik

Die Initiative „Mein Grundeinkommen“, die sich an der Technoparade beteiligt hatte, sagte eine Verlosungsveranstaltung mit Dr. Motte ab und distanzierte sich von ihm. Man verurteile antisemitische, rassistische, homo- und transfeindliche oder anderweitig diskriminierende oder verschwörungsgläubige Äußerungen, teilte die Initiative am Dienstagabend mit. „Es ist unser Versäumnis, vor unserer Zusage zur Veranstaltung nicht besser recherchiert zu haben, in welchem Umfeld sich Dr. Motte mit seiner Initiative „Rave the Planet“ bewegt.“ Schon am Sonntag hatte es besonders bei Twitter Kritik an Dr. Motte gegeben.