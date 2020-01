Technologiekonzern Bosch: Ab 2025 alle Produkte mit künstlicher Intelligenz

"Bis Mitte der nächsten Dekade soll jedes unserer Produkte über künstliche Intelligenz verfügen, mit ihr entwickelt oder produziert worden sein", stellte Nordamerika-Chef Mike Mansuetti auf der Technik-Messe CES in Las Vegas in Aussicht. Im Fokus steht den Angaben zufolge vor allem die industrielle Anwendung, also zum Beispiel in Produktionsanlagen.