Der Vater äußerte sich auch über die Entstehung des Briefs: „Ich sagte zu ihm: Alex, du musst nichts weiter machen. Du hast so viel für so viele Menschen getan, für Millionen von Menschen, und wenn du jetzt möchtest, dann kannst du dich jetzt einfach ausruhen.“ Alex habe zwar im Brief nicht mehr alles sagen können, was er sagen wollte, aber die wichtigsten Punkte habe er noch niedergeschrieben. „Er machte es (den Brief) fertig und dann war er am Ende. Er lebte danach noch ungefähr acht Stunden“, erzählt der Vater unter Tränen.