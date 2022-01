Technische Probleme bei Daimler Mercedes ruft Hunderttausende Autos zurück

Diese Modelle sind betroffen

Ein Daimler-Sprecher bestätigte die Zahl auf Anfrage nicht, nannte aber die betroffenen Baureihen von Dieselmodellen der SUV GLE, GLS, GLC und G-Klasse sowie von C-, E- und S-Klasse. Durch eine Undichtigkeit der Kühlmittelpumpe könne in Einzelfällen ein Ansteigen der Bauteiltemperatur nicht vollständig ausgeschlossen werden, erklärte die Pkw-Tochter Mercedes-Benz weiter. Der erste Schwung an Reparaturen sei für Mitte/Ende Januar geplant.