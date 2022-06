Technik-Projekt Pilot für digitale Parkplatzsuche für Lkw-Fahrer startet

Dabei erfassen Laserscanner in Echtzeit, wie viele Stellplätze für Lastwagen auf einer Rastanlage frei sind, wie Gerd Riegelhuth von der Autobahn GmbH am Donnerstag erläuterte. Fahrerinnen und Fahrer können sich diese Informationen minutengenau in einer App anzeigen lassen. Damit ließen sich Ruhezeiten besser planen.