Teamevent Deutsche Alpin-Mannschaft holt WM-Bronze

Nach den drei Silbermedaillen durch Romed Baumann (Super-G), Kira Weidle (Abfahrt) und Andreas Sander (Abfahrt) steht der DSV in Cortina bereits jetzt bei viermal Edelmetall. Letztmals hatte es bei der WM 2013 in Schladming so eine Ausbeute gegeben. Vor acht Jahren in Österreich war Deutschland übrigens letztmals Dritter im Team geworden. Falls in den finalen vier Rennen noch ein Podest rausspringt, dann wäre dies die medaillenreichste Weltmeisterschaft seit 43 Jahren - seit den fünf Plaketten 1978 in Garmisch.

Fast hätten die Deutschen im Teamevent sogar um Gold fahren dürfen. Nach den zwei 3:1-Siegen in den ersten Runden gegen Großbritannien und Italien sprang gegen die Schweden im Halbfinale ein 2:2 heraus - die Einzelzeiten aber bedeuteten das schlechtere Ende für den DSV.

Schmid und Luitz holten sich Selbstvertrauen für den Riesenslalom am Freitag - die beiden Mädels im Team wussten indes gar nicht, wie ihnen geschah. Aicher, die Tochter eines Deutschen und einer Schwedin, hatte in ihrer Karriere noch keinen Weltcup bestritten, als sie den Anruf mit der überraschenden Nominierung für die WM bekam. "Zuerst habe ich es gar nicht geglaubt", erzählte die Schülerin, die ihre WM-Teamkollegen davor überhaupt nicht persönlich kannte.

"Wir sind alle gut skigefahren", lobte Luitz, "der Alex und die Mädels haben echt einen guten Job gemacht". Lob gab es auch für die zwei Ersatzfahrer Lena Dürr und Linus Straßer, die sich ebenfalls eine bronzene Plakette umhängen durften. "Das ist extrem cool", sagte Damen-Bundestrainer Jürgen Graller. "Die haben eine Mords-Gaudi. Hier eine Medaille zu machen, das ist für uns schon echt cool."

