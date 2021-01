TC Oberstenfeld und Rielingshäuser TC Fehlende Mieteinnahmen reißen Finanzlöcher

In Marbach und im Bottwartal gibt es zwei Vereine mit eigener Halle: den TC Oberstenfeld, der drei Plätze unterm Dach hat, und den Rielingshäuser TC mit zwei Indoor-Courts. Während man im Oktober noch „normal“ spielen konnte, begannen im November die Einschränkungen. „Da durften in der gesamten Halle, also auf allen drei Plätzen zusammen, nur zwei Personen spielen“, erklärt TCO-Vorstand Dirk Rumler. Zwei Felder standen also komplett leer. Nach der Verschärfung der Regeln Mitte Dezember wurde der Betrieb schließlich eingestellt. „Lediglich die Gastronomie bietet einen Abholservice an“, so Rumler. Die Hallenplätze seien vor allem über Abos gebucht. „Da müssen wir schauen, was für eine Kompensationsregelung wir finden. Aber wir wissen ja derzeit noch nicht, wie lange der Lockdown noch geht und wie viele Stunden insgesamt ausfallen. Das können wir also erst im Nachhinein klären.“