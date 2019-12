TC Oberstenfeld startet in die Winterrunde Start in die Mission Titelverteidigung

Oberstenfeld - Die Punktspiele in der Hallensaison haben im Tennis bei weitem nicht den Stellenwert wie die im Sommer. Der TC Oberstenfeld bildet hier insofern eine Ausnahme, dass man seit Jahren immer bemüht ist, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen. Dabei profitieren die Bottwartäler davon, dass die Spieler abgesehen vom ausländischen Spitzenspieler meist alle auch in Oberstenfeld trainieren und in der Region wohnen. Und so gewann der TCO in der Vergangenheit achtmal die württembergische Hallenmeisterschaft, zuletzt im vergangenen Winter. Am Sonntag (11 Uhr) startet nun in eigener Halle die Mission Titelverteidigung.