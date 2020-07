TC Oberstenfeld Herren haben den Aufstieg so gut wie sicher

Oberstenfeld - Die Herren des TC Oberstenfeld können schon für die Tennis-Württembergliga 2021 planen. Rein theoretisch ist ihnen der Aufstieg zwar noch zu nehmen, aber nur zwei Matchpunkte im letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag (10 Uhr) beim TC Leonberg würden schon reichen. Es war wohl noch nie so leicht, in die Württembergliga aufzusteigen, und vermutlich wird es nie wieder so leicht werden. Bei nur vier Teams in der Gruppe wird das dritte Spiel am Sonntag also schon das letzte sein. „Wir hatten uns im Vorfeld schon gedacht, dass bei so wenigen Partien die Chance groß sein würde. Wir hatten allerdings auch vermutet, dass auch andere Mannschaften versuchen würden, diese Chance ernsthaft zu nutzen“, sagt TCO-Mannschaftskapitän Julian Schöller.