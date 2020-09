TC Oberstenfeld Endlich der erste nationale Titel für Liam Gavrielides

Nach zwei sehr klaren Siegen gegen den Frankfurter Taym Al Azmeh und Piet Steveker aus Wuppertal war auch Mitfavorit David Fix im Viertelfinale kein allzu hoher Stolperstein. Mit 6:4, 6:0 setzte sich Gavrielides am Ende sicher durch. Im Halbfinale traf er nun auf Lenn Lümkemann (TC Alfeld), der zuvor überraschend den an eins gesetzten Lübecker Eduard Georg Israelan ausgeschaltet hatte. Doch eine weitere Überraschung gelang nicht: Liam Gavrielides setzte sich auch in diesem Match deutlich mit 6:3, 6:2 durch und stand somit im Finale.