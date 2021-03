TC Oberstenfeld Eine Saison mit sehr vielen Unwägbarkeiten

Einziger echter Neuzugang wird Edison Ambarzumjan sein. Der Sohn armenischer Eltern ist in der Nähe von München geboren und aufgewachsen. Der 24-Jährige war bis vor knapp einem Jahr an einem US-College in South Carolina, hat dort seinen Bachelor in Sportmanagement gemacht. „Jetzt mache ich ein Masterstudium, möchte aber nebenher so viel wie möglich Tennis spielen“, sagt er. In der Region Stuttgart sei er schon lange gut vernetzt, nicht zuletzt da einer seiner Brüder in der Nähe von Reutlingen wohnt. So kam auch der Kontakt nach Oberstenfeld zustande. „Ich hatte die letzten Jahre in Bayern in der Landesliga gespielt, das ist in Württemberg vergleichbar zur Oberliga. Ich wollte jetzt aber mal was Neues sehen und auch etwas höher spielen. Der TC Oberstenfeld ist als Verein sehr attraktiv, und an Position zwei in der Württembergliga ist es eine Mega-Herausforderung, erklärt Ambarzumjan seine Beweggründe für den Wechsel ins Bottwartal.