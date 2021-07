TC Oberstenfeld Ein Spieltag wie in Pre-Coronazeiten

Sportlich bekommen die Zuschauer einiges geboten. Gleich in der ersten Runde liefern sich TCO-Neuzugang Edison Ambarzumjan und sein Böblinger Gegner Timon Reichelt an Nummer zwei ein hochklassiges und sehr intensives Match. Beide kämpfen um jeden Ball, am Ende setzt sich der Gast in zwei Sätzen durch. Ebenso das Nachsehen hat Patrick Kienzle an Position sechs, dafür behält Youngster Emil Rast an vier die Nerven. Mit 12:10 gewinnt er im Match-Tiebreak und hält damit die Oberstenfelder Hoffnungen am Leben.