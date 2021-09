TC Erdmannhausen Tennis unter der Sonne Kaliforniens

Affalterbach - Dass talentierte junge deutsche Tennisspieler nach dem Schulabschluss auf ein College in die USA gehen, ist nicht ungewöhnlich. Der aktuelle württembergischen Mannschaftsmeister aus Böblingen zum Beispiel hatte dieses Jahr fünf ehemalige, aktuelle oder künftige College-Spieler in seinen Reihen. Das jemand aus der Bezirksoberliga den Sprung über den Ozean wagt, ist hingegen nicht ganz so häufig. Der Affalterbacher Moritz Schmidt, der für den TC Erdmannhausen aufschlägt, ist ein Beispiel. Seit rund einem Monat befindet er sich in Kalifornien an der Fresno Pacific University. „Wir spielen hier natürlich nicht in der höchsten Division, in der viele Spieler auf der Weltrangliste positioniert sind. Das ist bei uns alles eine Nummer kleiner“, so Schmidt.