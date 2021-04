TB Rielingshausen Viel Neues in und um die Hardtwaldhalle

Denn der neue Belag wird ein ganz normaler Sporthallenboden. „Es gab keine Alternative. Der alte Belag hatte sich an einigen Stellen schon vom Unterboden gelöst, was zu Verletzungen geführt hatte“, erklärt Klaus Weber, der mit Beerwart und Simon Holzäpfel das Vorstands-Trio des TBR bildet. „Und den gleichen Boden hätten wir auch nicht wieder installieren können, weil es den gar nicht mehr gibt.“ Doch für die Nostalgiker hat man sich etwas einfallen lassen: Der alte Boden wird in kleinen Stücken und hübsch eingerahmt für rund 20 Euro an Interessenten verkauft. 40 bis 50 Anfragen gab es. „Das bringt zum einen ein paar Euro in die Kasse, ist in erster Linie aber eine ideelle Aktion“, sagt Weber.