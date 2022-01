Taximangel im Raum Marbach Ein Ärgernis für Bürger

Andreas Fritz bestätigt, dass seit November 2021 bis jetzt insgesamt drei neue Konzessionen vergeben worden sind. Dabei handle es sich um drei Unternehmen, die mit je einem Fahrzeug angemeldet seien. „In der Summe hat sich somit keine Änderung bei der Versorgung mit Taxen im Raum Marbach ergeben.“ Generell, so Fritz weiter, solle es weder eine Unter- noch eine Überversorgung eines Gebiets geben. Interessenten hätten die Möglichkeit, sich beim Landratsamt nach Taxikonzessionen in den jeweiligen Bezirken zu erkundigen. „Im Übrigen: Ein mangelndes Interesse von Unternehmen an Taxikonzessionen ist grundsätzlich nicht festzustellen“, betont der Sprecher.

Auch am Bahnhof soll es wieder Taxis geben

Was die Taxistellplätze am Bahnhof angeht, so gehören diese der Deutschen Bahn und werden vermietet. Die Stadt hat keinen eigenen Stellplatz mehr. „Die ursprüngliche Taxibucht wurde schon vor etlichen Jahren mit dem Umbau der Signalanlage entfernt“, sagt Seiberling. Man habe darüber vorher mit den Taxifahrern gesprochen, die darin jedoch kein Problem gesehen hätten. „Auch jetzt ist mir kein Problem bekannt“, so der Leiter des Ordnungsamts.

Eine Sprecherin der Bahn erklärt auf Nachfrage, die Stellplätze am Marbacher Bahnhof sollten weiterhin für Taxis bereitgestellt werden. Derzeit laufe der Vertrag über die Firma Drees. Der Hinweis zu den ausbleibenden Taxis werde geprüft.