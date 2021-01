Taxi-Rivale Uber bietet Gratis-Fahrten zu Impfzentren

Auch bei Uber drückt die Pandemie deutlich auf das Kerngeschäft mit Fahrdiensten, während es ein deutliches Plus bei der Essenszustellung im Teildienst Uber Eats gibt. Ubers Gratis-Angebot gilt in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und München. Die Firma ist in Deutschland außerdem auch in Hamburg, dem Großraum Stuttgart und der Region Duisburg aktiv. Der Fahrdienst-Vermittler und die Taxibranche streiten bereits seit Jahren um den Wettbewerb im Markt.