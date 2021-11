„Taufalarm“ im Ersten Wenn Opa einen beschnittenen Enkel will

Zank und verliebte Blicke

In der Kulturkonflikt-Komödie „Familie ist ein Fest – Taufalarm“ im Ersten gibt es ein paar Szenen, die andeuten, wie lustig und rührend eine Geschichte, wenn schon nicht am Abgrund, so doch wenigstens am Fallgrubenrand sein könnte. In der Beziehung von Viola (Amelie Kiefer) und Faraz (Reza Brojerdi) ist schon eine Weile der Wurm drin. Und nun endlich mal, in einer der besten Szenen, wirft man einander nicht mehr nur immer weiter verliebte Blicke zu, während man über die unterschiedlichen Wünsche und Empfindlichkeiten zankt.