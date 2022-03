„Tatort“-Vorschau Zürich Tätowieren soll auch wehtun

Wie eine tote Fliege

Schön fotografiert ist „Schattenkinder“, gerade da, wo’s scheußlich wird. Der Vater – Achtung, Symbolwert: Schönheitschirurg – eines jungen Mannes bekommt eine mysteriösen Aufforderung zu einem Treffen mit dem Sohn. Aber der martialisch Tätowierte hängt dann am Treffpunkt in Plastikfolie eingewickelt von der Decke, als solle er eine glücklose, von einer Spinne leergesaugte Fliege darstellen. Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) übernehmen den Fall, und man darf mal wieder an den Geistesblitzen von Polizeiprofis teilhaben – zum Beispiel an dem, doch mal im Umfeld des Toten zu ermitteln.