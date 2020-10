„Tatort“-Vorschau: „Züri brännt“ aus Zürich Dicke Luft im Kripoteam

Dieses Konfliktpotenzial könnte eine Staffel „True Detective“ tragen. Für einen „Tatort“, in dem sich die beiden Polizistinnen in jeder Folge doch zusammenraufen müssen, ist es fast zu viel. Der Auftaktfall „Züri brännt“ reicht zurück bis in die gewalttätigen Proteste der Gegenkultur der 80er Jahre, die Folge schlingert verwegen zwischen Ambition und Konvention, Grimmigkeit und Überdrehtem. „Im neuen Züricher ,Tatort‘ suchen wir nicht in erster Linie Realismus und Authentizität“, sagt der Leiter Fiktion des Schweizer Fernsehens, Urs Fitze, „sondern wollen dem fiktionalen Erzählen viel Platz geben. Eine lustvolle Überhöhung soll den ,Tatort‘ aus Zürich prägen.“ Vorerst sehen wir die Geburtswehen dieses Konzepts.