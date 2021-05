Tatort-Vorschau: „Verschwörung“ aus Wien Kommissarin in Gefahr

Stuttgart - Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ist schwer vermittelbar. Die Dame auf dem Arbeitsamt fragt sich, was sie mit einem arbeitslosen Kommissar anfangen soll. Was er gemacht habe, um bei der Kripo rauszufliegen, will sie wissen. „Meinen Job!“, sagt Eisner. Damit beginnt der neue „Tatort“ aus Wien. Es ist schon eine Marotte geworden, einen Film mitten in der Handlung beginnen zu lassen. Um dann zurückzublenden und wieder vorzuspringen. Achtsam muss man also sein. Aber dieses Hin und Her ist leider typisch für diesen „Tatort“, der sich nie richtig entscheiden kann, ob er nun wirklich ein Verschwörungsthriller sein will.