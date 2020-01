Tatort-Vorschau: „Unklare Lage“ aus München Im Dauerlauf durch München

Stuttgart - Für den Einkaufszettel am Samstag: Am Sonntagabend ist Nervennahrung und Blutdrucksenkendes gefragt. Denn der „Tatort: Unklare Lage“ aus München lässt den Puls rasen. Die Bedrohungslage ist eine, die München so ähnlich schon mal tatsächlich erlebt hat, und der Rest der Republik fieberte mit. Es geht um den jugendlichen Amokläufer Tom Scheuer (Manuel Steitz), der einen Menschen erschießt und danach ganz München in Atem hält. So, wie es 2016 nach dem Angriff eines 18-Jährigen auf das Olympia-Einkaufszentrum in München der Fall war.