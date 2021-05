„Tatort“-Vorschau: „Rhythm and Love“ aus Münster Auch freie Liebe führt zu Mord

Münster - Selbst tantrische Trommelkurse, Bekenntnisse zur freien Liebe und das Leben in einer Kommune schützen nicht vor Feinden. Also liegt der Kommunarde, Gemüsebauer und polyamouröse Beglückungsexperte Maik Koslowski erschlagen im Wald. Immerhin, es gibt eine DNA-Spur: ein Haar an der Leiche, das nicht von Koslowski stammt.