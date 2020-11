Tatort-Vorschau: „Parasomnia“ aus Dresden Ein kleines bisschen Horrorshow

Talia blockt ab und flüchtet immer tiefer in ihre Scheinwelt aus Geistern und Visionen. Lediglich in Leonie Winkler schöpft das Mädchen Vertrauen. Sie glaubt, ihre verstorbene Mutter in der Kommissarin zu erkennen. Zum Leidwesen der Ermittlerin, die sich nur zögerlich auf so viel Nähe und Verantwortung einlassen möchte. Gorniak und Schnabel verfolgen derweil eine Spur, die bis tief in die finsterste DDR-Geschichte reicht.