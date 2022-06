„Tatort“-Vorschau Mainz Heike Makatsch und das verdächtige Liebesglück

Die Handlung des heutigen „Tatort“

Was Berlinger so sicher macht, es mit einem Mord und keinem Unfall zu tun zu haben, ist die klassische wie klischeebeladene Konstellation, die sie vorfindet: Die ältere, schwerreiche Witwe Bibiana Dubinski (Ulrike Krumbiegel) stirbt an einem Insulin-schock, ihre bieder-naive Freundin Charlotte Mühlen (Michaela May) tritt als einzige Begünstigte das Erbe an – und hat ihre neue Liebschaft im Schlepptau: Hannes Petzold (Klaus Steinbacher), „jung, viril, bisschen proletarisch, bisschen wild“, dreißig Jahre jünger als sie und Ex-Häftling. Als eine Pathologin auf Ungereimtheiten bei den Todesumständen stößt, gibt sich das Liebesglück mit dem Alters-Gap gegenseitig ein Alibi, die Staatsanwältin stellt das Verfahren ein. Berlinger tobt und ermittelt mit Rascher weiter, erlaubt sich einige formaljuristische Schnitzer und setzt Charlotte mit dem Verdacht gegen Hannes massiv unter Druck.