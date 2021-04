„Tatort“-Vorschau: „Macht der Familie“ aus Hamburg Waffenhandel mit bösem Ende

Hamburg - Da ist was gründlich schiefgelaufen. In einer kahlen Halle schultern Polizisten einen Sarg, eine trostlose Zeremonie für die sterblichen Reste eines Kollegen, die aus dem Meer gefischt wurden und nun in Hamburg in einen Leichenwagen verladen werden. Die „Tatort“-Folge „Macht der Familie“ von Regisseur und Drehbuchautor Niki Stein bricht die Chronologie. Den Höhepunkt eines heiklen Undercover-Einsatzes sehen wir erst, nachdem wir uns das Scheitern zusammengereimt haben.