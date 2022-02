„Tatort“-Vorschau „Liebe mich!“ In Dortmund eskaliert die Lage

Stuttgart - Manche denken oft, manche gar nie darüber nach, was nach dem Tod aus ihnen werden soll. Beziehungsweise, aus dem, was dann noch da ist von ihnen. Einige möchten kein Trara, möchten anonym bestattet werden, und ein Plätzchen unter einem Baum im Friedwald scheint dafür eine schöne Möglichkeit zu sein. Im neuen „Tatort“-Fall aus Dortmund, „Liebe mich!“, wird in so einem Bestattungswäldchen das Loch für eine Urne gegraben – aber dann liegt da schon eine in Folie verpackte Leiche.