Tatort-Vorschau: „In der Familie“, Teil zwei Eine Lüge, die nicht lange hält

Immer noch uneins

Die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) sind zurück in München, geschockt von dem, was sie in Dortmund erlebt haben – auch und speziell von ihrem Dortmunder Kollegen Peter Faber (Jörg Hartmann). Wie ihnen Faber nun nachrückt, wie sie diesmal in München am selben Fall arbeiten müssen, aber ganz und gar anders über das Nötige, Mögliche und Erlaubte denken, das bekommt der Drehbuchautor Bernd Lange so hin, dass es nicht erzwungen wirkt, nicht wie ein bloßer Gimmick zum 50-Jahre-Jubiläum der Krimireihe.