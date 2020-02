Tatort-Vorschau: Ich hab im Schlaf geweinet So hart und brutal ist der neueste Tatort

Nackt und verfangen

Bonny dreht unerträglich genau draufhaltend eine Gewaltspirale, dass es dem Zuschauer nicht nur schwindelig, sondern auch schlecht wird. Im Fasnetstumult stößt er seine Figuren in einen knallharten Ringelreigen voller Maskeraden, Geschlechterkämpfe, sexueller Rollen- und Machtspiele. Dabei macht er nicht einmal vor den Kommissaren Halt. Selbst Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) verfangen sich auf schmerzhafte Weise und völlig nackt in den wüsten Windungen des Falls. Die absolute Härte zur Prime-Time. Viele werden abschalten. Dabei ist es ein Film über die Einsamkeit und die Liebe – ein sehr drastischer, von dessen Bildern man sich nicht so schnell befreien kann.