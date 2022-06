Tatort-Vorschau Hamburg Erotische Ermittlungen

Die Handlung des heutigen Tatorts

Es ist eine so spannende wie ungewöhnliche Geschichte, die die Drehbuchautorin Lena Fakler ersonnen hat. Wie so oft im „Tatort“ ist auch hier eine Ermittlerin unmittelbar in den Fall involviert, aber wie hier Privates und Dienstliches, linker Protest und Polizeigewalt ineinanderspielen, das hat Klasse. So wie zuvor Ela, so taucht nun auch Julia Grosz ein in die sogenannte Flinta-Szene – Flinta steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle. Und auch sie gerät in einen Strudel aus Anziehung, Solidarität und Misstrauen.